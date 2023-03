Fedez ha fatto ritorno sui social dopo una lunga pausa ed ha finalmente svelato a cuore aperto cosa sta passando ed il motivo del suo malessere, con un importante e potente messaggio. Prendersi cura della propria salute mentale è quello che il rapper ha deciso di fare da un po’ di tempo a questa parte. A stare costantemente al suo fianco c’è e c’è sempre stata la moglie Chiara Ferragni.

Attraverso le sue Stories, Fedez ha non solo svelato cosa gli è successo nelle ultime settimane ma ha anche approfittato per smentire categoricamente le tante notizie sulla sua presunta crisi con Chiara Ferragni. Ecco quali sono state le sue parole:

Eccomi qua dopo una lunga lunga assenza. Un periodo in cui non mi avete visto propriamente in forma ed eccomi qua a raccontare un po’ quello che è successo.

Dopo aver ringraziato per i messaggi di vicinanza, ha deciso di intervenire in prima persona e smentire tutte le parole spese nei suoi confronti e verso quelli della sua famiglia. Poi ha proseguito:

Purtroppo devo partire da un po’ indietro, ovvero da quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas. Per quanto privilegiato io possa essere, è stato un evento molto traumatico. Solo oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento, e mi sia affidato solo a psicofarmaci. Ne ho cambiati nel corso dei mesi fino a quando non ne ho trovato uno che non era proprio indicato a me.

Da gennaio mi è stato prescritto questo psicofarmaco, un antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, mi ha agitato e mi ha dato anche degli effetti collaterali dal punto di vista fisico molto forti al punto di crearmi dei tic nervosi alla bocca da impedirmi di parlare in maniera libera.

Avendomi dato degli effetti collaterali molto forti, ho dovuto sospenderlo senza scalarlo. Solitamente non si fa questa cosa a meno che non ci siano dei rischi importanti.

Oltre a darmi un annebbiamento importantissimo a livello cognitivo, mi ha dato dei forti spasmi muscolari alle gambe che mi hanno impedito per diversi giorni di camminare. Sensazioni di vertigini molto forti, mal di testa incredibili, nausea. Ho perso praticamente 5 chili in 4 giorni.

Ad oggi non sono propriamente al 100%, nel senso che ho ancora un po’ di vertigini, di sudorazione, però giorno dopo giorno miglioro. Questo periodo mi ha fatto capire quanto io voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale e soprattutto quanto voglia focalizzarmi sulla mia famiglia. Su mia moglie – in questo periodo ne sono state dette di tutto – ed è l’unica persona che mi è stata accanto. Mi dispiace che abbia dovuto subire una tempesta di m***a mediatica totalmente immeritata.