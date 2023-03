I gossip su Fedez e sulla sua lontananza social si rincorrono da tempo. Per la prima volta dal suo complicato post Sanremo, il rapper è intervenuto sui social parlando esplicitamente dei rumors relativi alla presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni. Lo ha fatto con una Story. Poche parole ma essenziali per smentire le indiscrezioni e ribadire la sua volontà di prendersi una salutare pausa dai social.

Fedez interviene sui social dopo la sua lontananza

Non servono molte parole per parlare del periodo buio che Fedez sta attraversando. Lo si era compreso dalla sua lontananza dai social, dove fino a poche settimane fa era assolutamente onnipresente. Ma ancora di più dalle sue difficoltà ad articolare le parole (il video in apertura). Di recente poi, la sua assenza alla conferenza di Lol.

Poche parole anche quelle usate per scrivere, su sfondo nero, un breve ma importante pensiero con il quale prende le distanze da quanto dichiarato su Telegram da Fabrizio Corona per il quale la Ferragni sarebbe “sempre più propensa a chiedere il divorzio”. Ma proprio la moglie viene citata questa volta dal rapper:

Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto.

E un cuore rosso con il quale Fedez ha deciso di concludere il suo fugace intervento social.