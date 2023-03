Secondo le ultime indiscrezioni pare che tra Chiara Ferragni e Fedez sarebbe finita. La coppia dopo Sanremo 2023, ha vissuto una profonda crisi che – purtroppo – li avrebbe condotti alla rottura.

Tra le sue ultime storie di Instagram, Chiara Ferragni ha postato una foto dei figli Leone e Vittoria scrivendo: “La mia vita in una foto”. Di Fedez – però – non c’è traccia.

Ecco cosa aggiunge Vanity Fair:

Il gossip ne ha tratto la seguente conseguenza: il marito non fa più parte della sua vita. Vero o no, la telenovela si fa sempre più complicata.

Tanto più che ad aggiungere mistero al mistero ci ha pensato Fedez, che a sorpresa non s’è presentato alla conferenza stampa della terza stagione di Lol: chi ride è fuori, show di grandissimo successo (in streaming su Amazon Prime dal 9 marzo), di cui è conduttore insieme a Frank Matano.

Fedez non è intervenuto in conferenza stampa né ha mandato un contributo video. «Ci segue da lontano», la laconica spiegazione di Serena Dandini che ha condotto l’incontro coi giornalisti in compagnia di Matano.