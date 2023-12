Il video di scuse di Chiara Ferragni ha scatenato una serie di reazioni, a partire dal botta e risposta tra Fedez e Selvaggia Lucarelli. Ricordiamo che quest’ultima era stata tra le prime a segnalare la vicenda fumosa dei Pandoro Balocco. Un’operazione commerciale, quella tra l’imprenditrice e l’azienda, per nulla chiara sin dall’inizio, almeno sul piano della comunicazione.

Dopo aver svelato l’intento di donare un milione di euro al Regina Margherita di Torino, Chiara Ferragni è tornata nel suo silenzio, mentre a scendere in campo, pronto a difenderla a spada tratta, ci ha pensato il marito Fedez.

In una serie di Stories, l’ex rapper votato alla beneficenza se l’è presa con Selvaggia Lucarelli definendola più volte “non giornalista” (come se fosse un’offesa, quando è un dato di fatto), ed ha sciorinato una serie di dati relativi all’impegno suo e della moglie durante la pandemia.

Ha parlato dei numeri relativi al reparto che Regione Lombardia ha allestito in Fiera, successivamente smentito dal Pirellone che ha ridimensionato i numeri:

Mi sono basato su articoli e inchieste. Se la Regione ha contribuito a salvare più vite, non posso che essere contento.

E’ però contro la Lucarelli ad aver avuto il dente avvelenato:

La non giornalista non perde l’occasione per buttare m*rda su una cosa che ha salvato vite. Io e mia moglie abbiamo raccolto 4 milioni di euro. Preso dalla frenesia, ho sbagliato alcuni dati. La ‘non giornalista’ ha detto che io ho donato ad un ospedale privato… Meno male che insegni il cherry picking nei tuoi corsi… Se solo avessi visto una mia intervista a Report o uno degli 800mila interventi che ho fatto, ho detto che prima di contattare il San Raffaele ho contattato l’ospedale Sacco. La raccolta fondi è stata rifiutata e sono andato al San Raffaele. Oltre a questo, abbiamo donato altri 350mila euro a ospedali pubblici. Mi piacerebbe sapere cosa hai fatto tu nel frattempo. Spoiler, un c…