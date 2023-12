Quanti follower ha perso Chiara Ferragni dopo il caso dei Pandoro Balocco?

Picco in giù per Chiara Ferragni, almeno sui social. Il caso dei Pandoro Balocco con la maxi multa da un milione di euro inflitta dall’Antitrust ha avuto svariate ripercussioni. In primo luogo d’immagine, in secondo luogo in termini di follower. Ovviamente la notizia e le sue successive mosse social (dal chiudere i commenti al difendersi dalle accuse di “pratica commerciale scorretta”), hanno influenzato non poco anche l’opinione pubblica.

Quanti follower ha perso Chiara Ferragni dopo il caso Balocco

E quale è stata la prima mossa di molti utenti social? Ovviamente togliere il ‘Segui’ da Chiara Ferragni. Non è un caso se negli ultimi giorni in tanti abbiano criticato l’imprenditrice, anche in modo piuttosto duro. Persino Giorgia Meloni, dal palco di Atreju, è arrivata a criticare la moglie di Fedez pur senza mai citarla (motivo per il quale il marito è poi successivamente intervenuto).

Nel frattempo anche i dati Instagram sono cambiati, come svelato dall’osservatorio Arcadia.com – e ripreso dai colleghi di Novella 2000 – secondo cui in giorni la Ferragni avrebbe perso oltre 10 mila follower e il calo sarebbe iniziato esattamente subito dopo il caos mediatico.

Briciole, rispetto ai quasi 30 milioni di follower di Chiara. In realtà dando uno sguardo ai dati di Not Just Analytics il calo sarebbe ben superiore (oltre 20mila follower, ma un numero comunque non preoccupante rispetto agli attuali utenti).

Intanto in queste ore, Chiara Ferragni è intervenuta con un video nel quale annuncia quali saranno le sue successive mosse e, molto amareggiata, si scusa sinceramente.