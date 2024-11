Fedez a Sanremo 2025? Ritorno inatteso: “Canzone molto personale”, indiscrezione bomba

Federico Lucia, in arte Fedez, potrebbe tornare protagonista al Festival di Sanremo 2025. La conferma ufficiale arriverà il 2 dicembre, quando Carlo Conti, direttore artistico dell’edizione, annuncerà i nomi degli artisti in gara. Dopo un anno turbolento, segnato da difficoltà personali e pubbliche, un ritorno all’Ariston rappresenterebbe per Fedez un nuovo capitolo della sua carriera e della sua vita.

Un anno complesso per Fedez

Il 2024 non è stato un anno facile per il rapper di Rozzano. La separazione da Chiara Ferragni, accompagnata da un’intensa esposizione mediatica, ha scosso profondamente l’artista. A ciò si aggiungono il caso Cristiano Iovino, le controversie legate all’inchiesta sugli ultras (sebbene lui non sia direttamente coinvolto), e i continui dissing nell’ambiente musicale, tra cui quello recente con Tony Effe.

Nonostante tutto, Fedez ha continuato a raccontarsi, mostrando il suo lato più fragile e introspettivo attraverso la musica e i social.

Non sarebbe la prima volta che Fedez calca il palco dell’Ariston. Nel 2021 ha partecipato in gara insieme a Francesca Michielin con il brano Chiamami per nome, un duetto che ha conquistato il pubblico e portato il rapper a raccontare le sue fragilità in un contesto inedito. Nel 2023, invece, il suo ritorno al Festival è stato segnato dalle polemiche: dal bacio con Rosa Chemical in finale, che ha innescato una crisi con Chiara Ferragni, alla sua performance provocatoria che non ha lasciato indifferenti né il pubblico né la critica.

Adesso, a parlare di un suo possibile ritorno ci ha pensato Chi Magazine, che in merito ha fatto sapere: