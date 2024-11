Ferragni-Fedez, firmato l’accordo: la decisione inaspettata sui figli, il colpo di scena

Una svolta decisiva nella separazione dei Ferragnez: Chiara Ferragni e Fedez hanno ufficialmente firmato l’accordo di divorzio. La notizia più sorprendente riguarda la decisione dell’imprenditrice digitale di rinunciare all’assegno di mantenimento per i figli Leone e Vittoria, nonostante siano “collocati presso la madre in via prevalente”. Il rapper si occuperà delle spese scolastiche, mediche e sportive dei bambini.

Ferragnez: la gestione dei social media e la divisione dei beni

L’accordo stabilisce regole precise per la presenza dei piccoli sui social: ogni contenuto che li riguarda dovrà essere preventivamente approvato da entrambi i genitori. Quanto ai beni immobili, l’appartamento di Milano è stato intestato a Chiara, mentre la villa sul Lago di Como andrà a Fedez. Il marchio “The Ferragnez” rimarrà cointestato, rappresentando l’ultimo legame commerciale tra i due.

Chiara Ferragni: il nuovo amore con l’erede Pirelli

Ma le sorprese non finiscono qui. Il cuore di Chiara sembra aver già trovato un nuovo battito accanto a Giovanni Tronchetti Provera, rampollo della famiglia Pirelli. I due sono stati avvistati in diverse occasioni, ultima delle quali durante la serata di Halloween. Un’amica dell’influencer ha confidato: “Giovanni è un uomo così gentile, presente, una bella persona. Sono felice”. La relazione sembrerebbe già ufficiale, tanto che Ferragni lo avrebbe presentato alla famiglia.

La storia d’amore: quando è nata e come è finita

La storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni è stata seguita con passione dai loro milioni di follower. Si sono incontrati nel 2016, quando Fedez ha menzionato Chiara in una delle sue canzoni, “Vorrei ma non posto.” Chiara, allora una delle influencer italiane più famose al mondo, aveva notato questo gesto, e i due hanno cominciato a scambiarsi messaggi, fino a incontrarsi a una cena. Da lì è nata una relazione che ha subito attirato l’attenzione mediatica.

Nel maggio 2017, Fedez ha fatto una proposta di matrimonio spettacolare all’Arena di Verona, durante uno dei suoi concerti: un evento che ha emozionato i fan e conquistato le cronache rosa. I due si sono sposati il 1° settembre 2018 a Noto, in Sicilia, in una cerimonia fiabesca documentata sui social media, diventando un vero e proprio evento virale. La coppia ha avuto il primo figlio, Leone, nel marzo 2018, e poi Vittoria, nata nel marzo 2021.

Negli anni, Fedez e Chiara hanno condiviso con i follower momenti di vita quotidiana, eventi significativi e anche le difficoltà affrontate, tra cui la battaglia di Fedez contro un tumore.