Anche Giorgia Meloni cita il caso dei Pandori Balocco griffati Chiara Ferragni, pur non citando direttamente l’influencer, e lo fa in occasione della kermesse politica del suo partito, Atreju, a Roma. Dopo le sue parole però, Fedez non poteva restare in silenzio ed ha deciso di intervenire in difesa della moglie – e di se stesso – attraverso il suo profilo social.

Fedez replica a Giorgia Meloni e difende la moglie Chiara Ferragni

Dal palco di Atreju, la premier Giorgia Meloni ha voluto lanciare una stoccata agli influencer, con un riferimento chiaro al caso che vede protagonista Chiara Ferragni ed i Pandori benefici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Blogtivvu.com – Gossip e TV (@blogtivvu_com)

Poco dopo però, a replicare ci ha pensato Fedez che su Instagram si è rivolto direttamente alla Meloni (video integrale in apertura):

Non ho parlato fino a ora perché ovviamente la vicenda non riguardava me e non riguarda tuttora me, mia moglie è una donna indipendente, io non voglio sovradeterminare nessuno e in più lei stessa ha dichiarato che impugnerà questa cosa e quindi non ritenevo giusto parlarne. Nonostante io non sia interno a questa vicenda, però, mi sono preso un bel cumulo di merda: sono stato additato come truffatore, tutto ciò che faccio nel mondo della charity con la mia fondazione è stato definito opaco, fumoso.

Fedez ha dovuto ancora una volta fare chiarezza sul fatto che lui e sua moglie siano due persone ben distinte:

Io lo so che ci vedete come una cosa sola, ma mia moglie è mia moglie, una donna indipendente che fa le sue cose, e io sono io e ho una Fondazione che ha un bilancio sociale che è pubblico, trasparente, quindi rimango perplesso che si metta in discussione tutto ciò che ho fatto nel mondo della charity, ma voglio proprio entrare nel merito di questa cosa, perché non mi sta proprio bene. Evento singolare è che pochi minuti fa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sul palco della sua fantastica festa del partito, abbia deciso di parlare delle priorità del paese: avrà parlato della disoccupazione giovanile? No. Ha parlato della manovra finanziaria che stanno facendo col cu*o e che non hanno ancora finito? No. Ha parlato della pressione fiscale del Paese? No. Ha deciso di dire: ‘Diffidate alle persone che lavorano sul web’. Questa è la priorità del nostro Presidente del Consiglio.

Fedez ha quindi voluto ricordare quanto fatto da lui e dalla sua fondazione durante la pandemia, a differenza del governo: dalla raccolta fondi che ha portato in pochi giorni alla creazione di una terapia intensiva da 150 posti letto, fino alla recente raccolta firme legata al bonus psicologo e che ha portato al suo sblocco.

Per concludere, l’attacco anche alla ministra Santanché: