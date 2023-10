Fedez svela se sarà presente ai Live di X Factor e critica la stampa

Fedez ha rilasciato una lunga e dolorosa intervista al Corriere della Sera svelando come ha scoperto l’emorragia, raccontando i suoi attuali problemi con la salute mentale e precisando per quale motivo voleva essere intervistato da Francesca Fagnani a Belve. Il cantante ha anche raccontato se sarà presente, o meno, al primo Live di X Factor.

Durante il ricovero di Fedez si è parlato pure del suo lavoro: sarà presente ad X Factor? Il Messaggero aveva fatto due nomi: Annalisa e J-Ax come possibili sostituti.

Alessandro però, tramite Instagram ha smentito:

Io non so chi mette in giro queste voci, ma visto che non smentiscono loro ci penso io: non sostituisco Fedez a X Factor.

Federico, tramite il Corriere, ha raccontato se sarà presente o meno:

Quando torna a X Factor? I live iniziano il 26 ottobre, facendo gli scongiuri potrei farcela. Sono giorni cruciali, l’emocromo è risalito a 9, mi sento meglio.

In questi giorni mi sono reso conto di come sia stata giusta la scelta di raccontarmi, di non delegare a nessuno il racconto di me e della mia vita.

Le faccio un esempio: in questi dieci giorni in ospedale non ho mai toccato il telefono o pubblicato qualcosa sui social; eppure c’erano giornalisti fuori dall’ospedale, e ogni giorno si parlava di me sui giornali, peraltro con notizie non sempre verificate.

Quali notizie? Si interrogavano sul mio lavoro, su chi mi avrebbe sostituito nelle trasmissioni televisive. Si sono inoltrati nell’aspetto tecnico delle mie operazioni, senza saperne niente.