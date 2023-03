Nonostante Fedez abbia appena smentito di essere in crisi con Chiara Ferragni, in molti parlano di un fortissimo malessere che starebbe costringendo il rapper a stare lontano pure dai social, luogo virtuale che, fino a qualche settimana fa, ha utilizzato costantemente.

Secondo Fabrizio Corona le cose non andrebbero bene: “Fedez sta male”, spiffera. Confermando la crisi che proprio il marito di Chiara Ferragni aveva smentito alcune ore fa con un breve post condiviso su Instagram:

Dopo la bufera post Sanremo le acque in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. – scrive Corona sul suo canale di Telegram – In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni.

Sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo. Fedez, a causa delle sue condizioni psicologiche, non è riuscito a essere presente in studio, lasciando a Frank Matano l’onore e gli oneri della presentazione. La vicenda è complessa in quanto con Amazon è prevista da contratto una nuova stagione della serie Ferragnez. E, allo stato attuale, rischia di sfumare tutto.