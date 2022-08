Fedez e Ferragni nella bufera per un video da Ibiza: interviene la mamma di Chiara “Disapprovo!”

Questa volta Fedez e Chiara Ferragni hanno peccato di eccessiva superficialità. Attirati forse dalla voglia di staccare la spina, svagarsi e regalarsi un momento di pura adrenalina, si sono resi protagonisti di un video durante la loro vacanza ad Ibiza che, inevitabilmente, ha sollevato una bufera. Al punto tale da far intervenire anche la mamma di Chiara.

Fedez e Chiara Ferragni nella bufera per un video da Ibiza

Anche i Ferragnez sbagliano, è un dato di fatto. Se in generale la coppia è spesso artefice di messaggi positivi, nelle passate ore ha postato un video in cui Chiara e Fedez sono coinvolti in una serie di azioni al limite del pericolo.

Federico e Chiara si sono lasciati immortalare da un drone a Ibiza dopo essersi arrampicati sul punto più alto dell’isola spagnola, a strapiombo sul mare. La vista al tramonto è mozzafiato, ma nonostante siano stati accompagnati da una guida (taggata nel post), la scelta di postare un contenuto simile non è affatto piaciuta.

Mentre Francesca, sorella di Chiara Ferragni ha ironizzato con un “Se lo vede mia mamma…”, la madre, Marina Di Guardo, è intervenuta manifestando tutta la sua disapprovazione e bacchettando la coppia:

Esatto! L’ho visto e non ho approvato. Troppo alla sperandio… Senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato.

D’altronde il tempismo dei Ferragnez non è stato dei migliori. Tra gli utenti infatti c’è chi ha voluto ricordare il gravissimo incidente costato la vita ad un ragazzo che nei giorni scorsi è morto nel tentativo di recuperare il tentativo della fidanzata che intendeva fare un selfie simile.

Secondo uno studio pubblicato da El Pais, ha ricordato Il Fatto Quotidiano, dal 2008 al 2021 sono state almeno 379 le persone che hanno perso la vita nel mondo mentre si stavano scattando un selfie.