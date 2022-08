Chiara Ferragni e Fedez hanno raccontato il loro primo incontro intimo dopo aver flirtato sui social e la canzone del rapper che citava proprio l’imprenditrice digitale (qui il riassunto delle puntate precedenti).

Arriva settembre 2016, io tornavo da Los Angeles, non ci eravamo sentiti per tutta l’estate. Però il giorno in cui io stavo tornando lui mi ha scritto “Ferragni, mi devi una cena”. Io ho pensato che fosse in gamba e determinato e quindi gli ho detto di sì.

Io all’epoca non avevo più il mio appartamento a Milano e stavo in un hotel, quindi per evitare i paparazzi lo invito a cena nel ristorante dell’hotel. Facciamo questo primo appuntamento molto bello e poi parto per New York. Ci sentiamo perché escono delle paparazzate di noi, anche se non ce ne siamo assolutamente accorti, quindi lì scherziamo.