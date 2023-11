Fedez e Belen Rodriguez, ecco quando andranno a Domenica In: le news sulle interviste con Mara Venier

Nel corso della giornata di oggi è andata in onda Domenica IN in versione ridotta. Per questo motivo le interviste di Belen Rodriguez e Fedez sono “saltate” nonostante la grande attesa che avevano già generato.

Ma quando andranno in onda? Presto detto. L’indiscrezione arriva dai colleghi di TVBlog che fanno il quadro preciso della questione partendo proprio da Belen:

L’intervista di Mara Venier a Belen Rodriguez andrà in onda nella puntata di Domenica In del 3 dicembre e sarà in diretta su Rai1.

Spazio anche per l’intervista di Fedez.

Ecco cosa riporta il buon Massimo Galanto:

Oggi, al termine della diretta (con Laura Pausini super ospite, ma c’era anche l’attore e regista Antonio Albanese in promozione per il film dal titolo Cento Domeniche), presso gli studi Dear Fabrizio Frizzi è stata registrata l’intervista di Mara Venier a Fedez, che andrà in onda domenica prossima. Per il momento c’è il massimo riserbo sui contenuti della stessa. Secondo quanto trapela, comunque, si sarebbe trattata di una conversazione intima senza particolari cenni alle polemiche che hanno segnato, soprattutto nell’ultimo periodo, il rapporto tra il rapper giudice di X Factor e la tv pubblica ricucito recentemente grazie all’intervento dell’amministratore delegato in persona Roberto Sergio.