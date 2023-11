Domenica In oggi chiude prima: perché? Salta ospite attesissima

Domenica In torna oggi 26 novembre ma in forma ridotta. La puntata odierna, in onda a partire dalle ore 14.00 come di consueto, chiuderà prima: come mai? La chiusura è prevista alle ore 15.50 per via di un cambio di palinsesto di Rai1. In onda, infatti, andrà la finale Junior Eurovision Song Contest.

Belen Rodriguez salta Domenica In: ecco gli ospiti di Mara Venier

Inizialmente prevista su Rai2, Junior Eurovision Song Contest traslocherà sulla prima rete Rai per lasciare il posto alla finale di Coppa Davis di tennis con l’Italia protagonista.

Di conseguenza Mara Venier e la sua Domenica In saranno costrette ad adeguarsi al cambio di palinsesto e a rinunciare, per il momento, ad una attesissima ospite. Era stato DavideMaggio.it nei giorni scorsi ad annunciare la presenza di Belen Rodriguez nel corso della trasmissione del pomeriggio domenicale di Rai1.

Zia Mara era riuscita anche ad accaparrarsi un’altra importante intervista che avrebbe segnato il ritorno dell’ospite in Rai: stiamo parlando di Fedez, anche se in questo caso sarebbe stata registrata.

Ma quindi chi vedremo oggi tra gli ospiti di Domenica In? Ad essere confermati sarebbero solo Laura Pausini e Antonio Albanese, che si racconteranno al cospetto della padrona di casa.