Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sarebbero davvero molto innamorati. Dopo le svariate vacanze tra montagna ed il mare delle Maldive, lei pare abbia ricevuto in dono un bellissimo anello che ha voluto sfoggiare sui social. Per più di qualcuno sarebbe il simbolo della loro unione e il preludio a quelle che potrebbero essere le imminenti nozze. Le seconde per la showgirl argentina, che ha replicato con un “sì” che la dice lunga sulle sue intenzioni.

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni: matrimonio e figlio in vista?

A quanto pare però, il presunto matrimonio tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni potrebbe davvero essere dietro l’angolo. Almeno è quanto rende noto il settimanale Nuovo – come riportano i colleghi di Biccy.it – secondo il quale la coppia starebbe pensando anche ad un figlio:

Superato il periodo nero, Belen ritrova il sorriso accanto a Lorenzoni. Insieme adesso pensano anche ad un bebè. Lei ha detto ‘Ho sempre vissuto di pancia’. Non solo un figlio. Adesso la showgirl fa sul serio con l’imprenditore bresciano, a cui è legata da cinque mesi. “Lo conosco da molti anni. In questi 12 anni lo vedevo come un amico, poi le cose cambiano. E si può fare in fretta a passare dal bene all’amore”, ha confessato la bella conduttrice. I due hanno appena fatto una luna di miele anticipata. Resta da capire se le loro nozze verranno celebrate prima o dopo quelle della sorella Cecilia, che dopo molti rinvii, il prossimo anno dovrebbe finalmente sposare il fidanzato Ignazio Moser.

Rispetto al desiderio di un terzo figlio, qualcuno aveva ipotizzato che Belen potesse già essere incinta, ma lei ha smentito, asserendo però di essere felice e pronta a tornare protagonista sul piccolo schermo.

A tal proposito, questo accadrà già domenica prossima, quando Belen Rodriguez sarà attesa tra gli ospiti di Domenica In, dopo il forfait nel programma di Alessandro Cattelan. Qui svelerà come stanno davvero le cose con Lorenzoni e quale sarà il loro futuro di coppia?