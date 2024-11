Federica Petagna, triangolo amoroso al GF: la verità shock

La concorrente del Grande Fratello Federica Petagna continua a far parlare di sé, non solo per l’ingresso in Casa insieme all’ex fidanzato Alfonso D’Apice, ma anche per i gossip scottanti che stanno emergendo sulla sua vita sentimentale. Dopo essersi lasciata con Alfonso a Temptation Island, la napoletana ha iniziato una relazione con il tentatore Stefano Tediosi, scatenando l’attenzione dei fan. Ma sembra che Stefano non sia l’unico ad aver conquistato il cuore di Federica…

Federica Petagna al GF: un triangolo amoroso esplosivo?

Appena entrata nella Casa del Grande Fratello, Federica si è trovata a condividere gli spazi con l’ex Alfonso, e la tensione tra i due è già palpabile. Tuttavia, le sorprese potrebbero non finire qui. Infatti, pare che nella prossima puntata sia previsto l’ingresso di Stefano Tediosi come nuovo concorrente, rendendo questa convivenza ancora più intrigante. I fan non vedono l’ora di scoprire se il triangolo sarà destinato a esplodere davanti alle telecamere.

Giovanni De Rosa rivela: “Federica e io non siamo solo amici”

Il vero colpo di scena arriva da Giovanni De Rosa, ex tentatore di Temptation Island, che ha dichiarato di aver avuto una relazione con Federica oltre l’amicizia. “Con Federica ho avuto un rapporto che va oltre l’amicizia, per me è una persona importante,” ha rivelato Giovanni intervistato da Lorenzo Pugnaloni, sottolineando come questa relazione sia rimasta segreta per Stefano.

Secondo Giovanni, la gieffina non ha mai parlato di lui a Stefano, e durante la loro frequentazione gli diceva di non sentire più Tediosi.

Alfonso D’Apice: la reazione e il futuro al Grande Fratello

Anche Alfonso, ormai concorrente del GF, ha espresso il proprio scetticismo su un eventuale ritorno con Federica. “Non credo che ci sarà una riappacificazione, perché so che Federica non prova più niente per lui”, ha commentato Giovanni.

Per Alfonso, l’ingresso al Grande Fratello potrebbe rappresentare un’opportunità di crescita, ma come reagirà quando scoprirà del passato segreto della sua ex con Giovanni? Gli occhi sono tutti puntati sulla Casa, dove la verità potrebbe venire a galla e stravolgere ogni equilibrio.