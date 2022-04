Dopo alcuni gossip “allarmanti” in merito ad una coppia del Grande Fratello Vip in piena crisi, i fandom si sono allarmati con delle richieste private per gli ex vipponi fidanzati tra di loro, compresi Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi.

Federica Calemme sbotta sui social: precisazioni su Gianmaria Antinolfi

Personalmente, se volete conoscere il mio punto di vista (scrivo di gossip da 15 anni e un po’ di esperienza ce l’ho), questi pettegolezzi non hanno alcun fondamento e nascono solo per ringalluzzire i follower di coloro che li lanciano (guarda caso, queste persone rendono i loro profili privati subito dopo solo per creare hype e farsi seguire).

Morale della favola? Il gossip non si fa certo in questo modo e, in Italia, non sono queste le persone in grado di farlo seriamente.

Il gossip non nasce sulla base di fake news create a tavolino per avere un tornaconto personale, non è così che si lavora (ma la gente continua a far “lievitare” questi account).

Detto questo, Federica Calemme, interpellata sulla sua storia con Gianmaria Antinolfi, è intervenuta sui social con un lungo sfogo:

Vorrei ricordare che il mio profilo e i miei post e li uso per lavorare! Anzi soprattutto per lavorare quindi per chi vuole litigare sotto i miei post lo può fare benissimamente in privato tra di voi! Non voglio risultare antipatica, ma è un’esagerazione ogni volta accanirsi così tanto e ripetere sempre le stesse cose! Rientro a Napoli, con Gianmaria tutto ok non vi preoccupate non c’è nessun problema! Stiamo insieme per Pasqua e la vita va avanti per tutti! Siamo impegnati entrambi per lavoro ma come tutte le persone normali ci sentiamo, videochiamiamo e messaggiamo! Respirate!

Tutto perfetto Federica (tranne “benissimamente” che in italiano non esiste, ma io sono una “grammar Nazi” non farci caso).