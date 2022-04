Manila Nazzaro fa appello ai Jerù e condanna gli haters: cosa è successo

Manila Nazzaro nelle passate ore è stata oggetto di alcune offese da parte dei soliti leoni da tastiera. L’ex gieffina avrebbe ricevuto una serie di insulti dopo le sue esternazioni su Jessica e Barù nel programma radiofonico “Non succederà più” di Giada Di Miceli su Radio Radio. La Nazzaro però, ha deciso di pubblicarli nelle sue Instagram Stories e metterli in riga.

Manila Nazzaro fa appello ai Jerù dopo le offese ricevute

Ogni fandom ha purtroppo sempre la sua parte parte marcia. Noi che abbiamo avuto modo di avere degli scambi con i Jerù, fortunatamente possiamo testimoniare la loro intelligenza e la capacità di confrontarsi sempre in maniera civile, rispettosa e mai sopra le righe.

Più che appartenenti ai Jerù, dunque, credo che le offese destinate a Manila Nazzaro, assolutamente condannabili, siano da parte dei classici haters, i leoni da tastiera che approfittando di uno schermo dietro il quale nascondersi danno sfogo alle proprie frustrazioni, indipendentemente dal fandom di appartenenza.

Manila Nazzaro ha condiviso le offese ricevute ed in seguito si è sfogata commentando:

Cari Jerù sani… Cosa vogliamo dire di questo schifo che scrivono? Malati mentali che trovano sfogo sui social ma non troveranno mai un senso nella vita. Sappiate che una roba simile sarà perseguita. Fatevi curare da uno bravo.

Giustissima la “denuncia” social, ma spero che non sia fatta di tutta l’erba un fascio, come spesso accade in questi casi. In realtà è la stessa Manila a ribadire ciò che pensa dei Jerù, asserendo:

Ovviamente penso che la maggioranza dei Jerù siano persone carine, che semplicemente hanno tifato per una coppia che di fatto non è mai esistita. Ed esistono le persone che continueranno ad avere il mio affetto. E parlo di Jessica e Barù.

Comprensibile lo sfogo della Nazzaro ed anche quello della parte sana e rispettosa dei Jerù che si è sempre dissociata da esternazioni violente e offese come quelle indirizzate all’ex gieffina.