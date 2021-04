“Basta mamma di Giulia Salemi, mi dissocio!”, aveva detto ironicamente Fariba Tehrani nella sua presentazione all’Isola dei Famosi 2021. Così aveva rivendicato la sua personalità ed ora, naufraga ufficiale, è pronta a sfidare tutti.

Fariba, mamma di Giulia Salemi all’Isola dei Famosi 2021

Di lei si è parlato ieri nel corso della puntata di Domenica Live. Nata in Iran nel 1962, la storia di Fariba è costellata da vari eventi importanti. Il suo arrivo in Italia giovanissima per studiare. Qui incontra il futuro papà di Giulia Salemi ma pochi anni dopo si separano.

Fariba decide così di crescere la figlia in Italia trasferendosi a Piacenza dove gestisce un centro benessere. Il suo debutto in tv risale al 2015 quando insieme a Giulia Salemi partecipa come concorrente al progtramma Pechino Express. Un lungo e difficile viaggio in Sud America dove, nonostante gli ostacoli, il rapporto madre-figlia si intensifica sempre di più.

Ad intervenire a Domenica Live per fare un commento su Fariba è stato l’amico Stefano che ha spiegato:

Tsunami Fariba: tenetevi pronti!

In merito alla polemica sull’eyeliner, l’amico ha replicato:

Se è permanente? Ha risposto lei, glielo ha dato l’Universo! E’ iraniana e gli occhi sono in assoluto la parte più comunicativa. Magari lo è, ha un centro estetico, è un’imprenditrice, è il suo lavoro!

Stefano ha ammesso di conoscere anche Giulia Salemi e sulla sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli ha commentato:

Io adoro! A parte che la vedo felice quindi… Se vedo felice Giulia, io…

E su Fariba: