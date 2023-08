Fabrizio Corona, anche due ex Vipponi alla festa di compleanno del figlio Carlos: la dedica speciale

Carlos Maria, il figlio di Fabrizio Corona e di Nina Moric, ormai è cresciuto. Proprio ieri ha spento le sue prime 21 candeline e per l’occasione il padre, in Sardegna, ha voluto organizzare un party al quale hanno preso parte anche alcuni volti noti tra cui due ex Vipponi.

Fabrizio Corona festeggia i 21 anni del figlio Carlos

Sul suo profilo Instagram, Fabrizio Corona ha voluto fare una dedica molto speciale al figlio Carlos Maria, di cui è sempre più orgoglioso. L’ex re dei paparazzi tornato in pista, ha voluto raccogliere una serie di foto e video insieme al figlio, allegando una sua persona e speciale dedica:

Perché tu sei un essere speciale e io avrò cura di te. Auguri Carlos Maria. +21.

Tra gli auguri nei commenti, anche quelli sinceri dell’avvocato Chiesa, che da sempre segue Corona nelle sue controverse vicende giudiziarie: “Siate felici, un abbraccio“.

Al party di compleanno, come dicevamo, hanno preso parte diverse personalità note al gossip, tra cui anche due ex Vipponi. Si tratta di Giacomo Urtis e di Soleil Sorge (le foto sono state postate sul sul profilo Instagram dal ‘chirurgo dei Vip’ ed amico di Fabrizio).