L’uscita da Mediaset di Barbara d’Urso ha fatto molto discutere. Molti suoi ex opinionisti hanno espresso solidarietà e tra loro c’è anche una collega ed ex concorrente del GF Vip, che ha detto la sua in merito. Si tratta di Patrizia Rossetti, la quale durante una recente diretta Instagram con l’ex Vippona Elenoire Ferruzzi ha voluto commentare gli ultimi risvolti professionali di Barbara d’Urso.

Patrizia Rossetti sull’addio a Mediaset di Barbara d’Urso

Forse Barbara non meritava di essere messa così alla porta, dopo molti anni di dirette televisive che hanno tenuto incollati milioni di spettatori su Canale 5. L’ex padrona di casa di Pomeriggio 5 è stata amata ed odiata con la stessa intensità, ma sicuramente ha segnato un’era nella tv di Mediaset.

Più o meno all’improvviso però, la stella della d’Urso si è andata ad affievolirsi sempre di più fino a spegnersi del tutto. Cosa ne pensa in merito l’ex Vippona Patrizia Rossetti?

Con Barbara la Rossetti ha condiviso proprio le modalità con le quali sarebbe uscita di scena, citando anche altri nomi celebri:

Chiaramente sono colpita nel mio lavoro, perché si sta parlando di conduttrici molto valide. Quindi, è vero che nella vita nessuno di noi è indispensabile. Un grande personaggio ai tempi mi disse “il cimitero è pieno di persone indispensabili. Siamo tutti utili, importanti ma non indispensabili”. Però diciamo che c’è modo e modo di fare uscire di scena una persona. E’ successo anche a me e successo anche alla Folliero e a tantissime altre persone. Diciamo che non c’è garbo, non c’è educazione.

Insomma, la Rossetti si è sentita in questo molto vicina a Barbara alla quale ha manifestato la sua solidarietà di donna e di professionista.