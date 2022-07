Veronica Burchielli, ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne, è “sparita” da Instagram da circa due mesi. A sollevare la questione ci ha pensato Deianira Marzano che ha pubblicato un messaggio privato di una follower che le chiedeva delle informazioni in merito.

Ex tronista di Uomini e Donne “sparita” da Instagram

“Sai niente di Veronica Burchielli? E’ sparita da Instagram da più di due mesi”, scrive la follower. L’esperta di gossip ha svelato di avere ricevuto numerose segnalazioni a tal proposito: “In tante mi hanno domandato in questo periodo. Un bravissima ragazza! Se qualcuno sa qualcosa…”.

E in effetti, spulciando il suo profilo di Instagram, Veronica non pubblica post dallo scorso marzo (per l’esattezza il 29) e le sue storie non sono attive. Anche la pagina del suo brand non è aggiornata e dell’ex tronista di Uomini e Donne, sui social, si sono attualmente perse le tracce.

Seguita da più di 220mila persone, Veronica Burchielli su Instagram lavora con brand ed aziende, per questo motivo i follower che la seguono attivamente hanno incominciato a chiedersi che fine abbia fatto.

Veronica Burchielli ha partecipato a Uomini e Donne nel 2019. Alessandro Zarino l’aveva scelta senza preavviso ma lei si era rifiutata accettando il trono.

Dopo un incontro con Zarino a ruoli invertiti, Veronica aveva deciso di lasciare il programma con lui ma le cose tra di loro non andarono bene.

A marzo 2020 l’annuncio della rottura e lo scorso novembre il doloroso racconto della Burchielli proprio su Instagram:

Mi toccava e mi diceva bleah. Fate un calcolo con le tempistiche, a buon intenditore poche parole.