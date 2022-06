Ex dell’Isola dei Famosi verso il Grande Fratello Vip? Ecco la sua risposta

Marco Cucolo dopo l’Isola dei Famosi potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip? Raggiunto da FanPage, il fidanzato di Lory Del Santo ha svelato le sue intenzioni in merito al reality show più spiato della TV.

Marco Cucolo al Grande Fratello Vip? L’ex naufrago commenta

Dopo questa esperienza, voglio stare tranquillo e in pace. Voglio stare sereno. Il Grande Fratello? Credo sia difficile a livello psicologico, mentale. Se all’Isola hai dei problemi con qualcuno, puoi andare dalla parte opposta della spiaggia, invece al GF sei obbligato a conviverci. E poi nella casa rimetterei su i chili che ho perso. Non sono alla ricerca di un lavoro nel mondo dello spettacolo. Infatti, in questi anni non sono andato oltre qualche ospitata. Se capita, capita. Se non capita, fa niente.

Cucolo all’Isola ha perso molti chili, per l’esattezza 23:

Quando sono entrato pesavo 106 chili, ora ne peso 83. Credo che io ed Edoardo Tavassi siamo i naufraghi che hanno perso più peso. I concorrenti che sono entrati già super magri, come Nicolas Vaporidis e Alessandro Iannoni, hanno perso 6 – 7 chili al massimo.

A voi piacerebbe Marco al GF Vip? Non vorrei essere “brutale” ma credo che il mondo dello spettacolo non faccia per lui.