Patrizia De Blanck, ex concorrente del Grande Fratello Vip, si è sfogata sul suo profilo ufficiale di Instagram raccontando una spiacevole disavventura che le è capitata proprio di recente.

L’ex del Grande Fratello Vip vittima di uno scippo: il durissimo sfogo

La contessa stava andando alle prove di un programma televisivo quando si è sentita sfilare via la borsetta dalla spalla. Per fortuna la De Blanck non era da sola ma si trovava in compagnia di Igor Righetti e Lorenzo Castelluccio.

I due amici sono riusciti a sorreggere la Contessa evitando di farla cascare per terra. Ma non è finita qui. I due ragazzi hanno anche raggiunto il rapinatore, un uomo di colore, per riprendere la borsa dell’ex concorrente del GF Vip.

Patrizia De Blanck ha ringraziato i due amici: “Se fossi stata da sola e fossi caduta a terra avrei potuto rischiare la vita”.

La Contessa si è successivamente scagliata contro la delinquenza in Italia puntando il dito nei confronti dei migranti:

In un’Italia che da tempo si trova in grande difficoltà economiche e sociali ci siamo fatti carico dei problemi di altri che una volta qui devono sopravvivere e lo fanno spesso nella più assoluta illegalità. E così ai delinquenti nostrani si sono sommati quelli che abbiamo importato che prendono di mira proprio le persone più deboli. Che cosa si aspetta a ridare dignità a questo Paese e il diritto alla sicurezza ai suoi abitanti?

Capisco la paura di Patrizia ma, nel contempo, non è bello fare di tutta un’erba un fascio etichettando gli immigrati come delinquenti.