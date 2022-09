Grande Fratello Vip, incendio nel locale di un ex concorrente: una donna finisce in ospedale

Brutta notizia per un ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha dovuto chiudere, per forza di cose, uno dei suoi locali per colpa di un drammatico incendio.

Uno dei locali di Salvo Veneziano è andato distrutto. A chiamare i vigili del fuoco sono stati gli abitanti nei pressi della pizzeria che si trova in via Molino Arese. Una donna di 85 anni, per colpa del fumo provocato dall’incendio, è stata ricoverata all’ospedale di Desio perchè intossicata.

Attualmente le sue condizioni non sarebbero critiche. La pizzeria per fortuna era chiusa e Salvo Veneziano non era presente sul posto. La zona è stata evacuata e non ci sono vittime.

Oltre ai vigili del fuoco e l’ambulanza, sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine per svolgere le relative indagini. Le fiamme sono state domate e i residenti nel palazzo sopra la pizzeria sono tornati nelle loro abitazioni.

Al momento non sono state rese note le cause che hanno provocato il drammatico incendio.

L’ex gieffino è intervenuto su Facebook:

Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere (per il momento) per un incendio che ha totalmente distrutto l’attività. Volevo puntualizzare che non è stato un incendio doloso. Come sempre ci rialzeremo più forti di prima!

