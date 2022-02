Ex di Alex Belli nel cast de La Pupa e il Secchione? L’indiscrezione

Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli, potrebbe far parte del cast de La Pupa e il Secchione in partenza il prossimo 15 marzo con Barbara d’Urso (proprio per questo motivo Carmelita sarà ospite della finale del Grande Fratello Vip).

Mila Suarez nel cast de La Pupa e il Secchione?

Il martedì sera i ragazzi potranno avere contatti con l’esterno lasciando la villa in cui trascorrono la settimana. – si legge sul comunicato ufficiale – Ed entrando nello studio televisivo dove il programma, anche grazie alla presenza di Barbara d’Urso e di una giuria ben calibrata, diventerà un vero e proprio show. E per otto puntate, oltre alle prove divertenti tra pupe e secchioni, saranno raccontate al pubblico le storie e le dinamiche personali maturate nel corso della settimana.

Il buon Giuseppe Candela, via Dagospia, attraverso la sua rubrica “A lume di candela”, ha parlato di Mila Suarez nel cast de La Pupa e il Secchione:

La trasmissione debutterà il giorno successivo su Italia1, forse con la sola prima puntata in diretta. Nel cast dovrebbero esserci Mila Suarez, ex di Alex Belli, Flavia Vento e Aristide Malnati, amico di Signorini. Gira voce che per i mesi di marzo e aprile Pomeriggio 5 dovrebbe andare in onda direttamente da Roma.