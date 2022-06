Selvaggia Roma incinta? Dopo la segnalazione arrivata a Deianira Marzano, dove si vede un pancino sospetto dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, anche una seconda inquadratura sdraiata sul lettino al mare farebbe scorgere qualcosina…

Selvaggia Roma è incinta? L’amore ritrovato dopo il Grande Fratello Vip

Selvaggia Roma aspetta un bambino? Facendo un giro sul suo account di Instagram, si scorge la ex protagonista del Grande Fratello Vip sulla sdraio e, nel “frame” immortalato da noi che vi andiamo a proporre a seguire, spunta quello che potrebbe essere un pancino sospetto: voi cosa ne pensate?

Secondo una utente che ha visto Selvaggia lo scorso sabato sera, non gravidanza non sussiste: “L’ho vista da vicino sabato ad un evento e non ti dico come è magra…”.

Proprio queste ultime foto sembrano volerci raccontare dell’altro: staremo a vedere se arriverà la replica della diretta interessata.

Selvaggia dopo il Grande Fratello Vip ha ritrovato l’amore tra le braccia di Luca Teti, attaccante del Pomezia.

Le parole sul fidanzato

Diciamo che dopo anni di sfig* ho trovato la felicità, questa volta Babbo Natale ha deciso di farmi un bel regalo. Sono serena, è un ragazzo molto carino, a modo, che non fa parte del mondo dello spettacolo.