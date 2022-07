Ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 “abbandona” lo spettacolo: il nuovo lavoro di elettricista – VIDEO

Nicola Pisu, dopo l’esperienza con il Grande Fratello Vip è tornato alla vita di sempre. Il figlio di Patrizia Mirigliani a quanto pare, non lavora più a stretto contatto con la mamma che dirige il celebre concorso di bellezza e, per questo motivo, ha condiviso la sua nuova esperienza lavorativa con i suoi follower.

Nicola Pisu dopo il Grande Fratello Vip trova lavoro come elettricista

Nicola, in base alla breve clip che ha condiviso sul suo account ufficiale di Instagram, lavora come elettricista per una impresa edile. Il ragazzo, dopo la fine del GF Vip è immediatamente tornato agli affetti di sempre senza considerare il mondo dello spettacolo.

Nonostante la massiccia virata lavorativa, se Alfonso Signorini gli chiedesse di rientrare nella Casa del Grande Fratello Vip non se lo farebbe ripete due volte:

Subito. Purtroppo il mio percorso è stato breve. – ha svelato intervistato da the pipol gossip – Vorrei rivendicare me stesso e quello che è stato. Ci tornerei, quindi, senza dubbi!

La scelta di Nicola è veramente apprezzabile e logica, specie se crede di non avere delle velleità artistiche da sfruttare: siete d’accordo?

