Tra i talenti venuti alla ribalta grazie all’ultima edizione di Amici 20, c’è anche Enula Bareggi, la giovane 22enne che si è presentata al talent di Maria De Filippi nel quale ha mostrato tutto il suo talento nel canto. La ragazza è uscita nel corso della quarta puntata del serale ma la sua bravura è innegabile ed ora ha tutta l’intenzione di far conoscere al pubblico ciò che ancora non sa di lei.

Enula si è fatta conoscere nella scuola di Amici 20 anche se il suo percorso nel talent si è interrotto bruscamente durante il serale. In una lunga intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, la giovane cantante si è raccontata a 360 gradi spiegando come si è ritrovata a cantare:

Non c’è stato un inizio. Sin da quando avevo due o tre anni canticchiavo canzoni. Quando ho imparato a scrivere, alle elementari, ho cominciato a scrivere testi, storie inventate, adoravo esprimermi, dire chi fossi, cosa pensassi, le mie idee. La scrittura poi è stata accompagnata dalla voce che grazie al cielo non è stonata.

Non tutti sanno forse che a 13 anni partecipò al programma Io Canto di Gerry Scotti:

Avevo fatto i provini, ero stata presa, sono andata in trasmissione, mi sono seduta con i bambini, ma non ho cantato. Non riuscivo a cantare in pubblico, mi emozionavo tantissimo, sbagliavo le canzoni, sbagliavo il testo. Non ero pronta. Con il tempo sono riuscita a prendere coraggio e a farcela.