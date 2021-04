Sangiovanni è l’allievo più apprezzato di Amici 20. Il trapper che strizza fortemente l’occhio al cantautorato italiano, questo sabato sera si è esibito interamente vestito di rosso, scalzo, con lo smalto sulle unghie di mani e piedi.

L’abbigliamento del buon Sangiovanni non era assolutamente dovuto al caso ma studiato minuziosamente con un bellissimo significato “nascosto” che gli amici di Novella 2000 hanno voluto svelarci:

Si tratta di un omaggio alle donne. Questo tema è stato al centro della puntata, a partire dal guanto di sfida subito della prima manche in cui Sangiovanni e Tancredi (allievo di Arisa) si sono esibiti con il brano “Una donna per amico” con barre scritte da loro che doveva avere come tema appunto il rispetto per la donna.

Sangiovanni ha quindi scelto un outfit totalmente rosso poiché questo colore è il simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Inoltre ha scelto anche di non indossare scarpe e di esibirsi completamente a piedi nudi con lo smalto, sempre rosso, sulle unghie. Anche in questo caso ritroviamo il colore della lotta alla violenza e si aggiunge il fatto che i piedi scalzi sono visti anche come simbolo di libertà della donna.