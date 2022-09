Rosario Marrone non è stato solo il papà di Emma ma è stato il padre rock per tutti i fan della cantante salentina. A lui Emma deve tanto, deve tutto. Dalla passione per la musica a quella per la vita e per i valori importanti. A salutare nelle passate ore Rosario, morto a 66 anni nella serata di ieri, è stata anche l’amica e conterranea Alessandra Amoroso.

Emma e la morte del padre: i commenti di Alessandra Amoroso e Stefano De Martino

Nella lunga lista di Vip che oggi si sono uniti all’immenso dolore di Emma per la perdita improvvisa del padre Rosario, non poteva mancare Alessandra Amoroso.

La cantante anche lei salentina, ha commentato pubblicamente la notizia straziante scrivendo sotto al post in cui Emma salutava il padre in vista del suo ultimo viaggio: “Ciao papone”, ha scritto la Amoroso, usando l’emoji del cuore rosso.

In una sua Instagram Stories, poi, Alessandra ha voluto fermare questo momento di dolore e silenzio fotografando il sole in un cuore, incorniciato da un cielo azzurro. “…Ni vidimu eh!”, ha aggiunto in salentino. Una promessa, quella fatta a papà Rosario, sullo sfondo della canzone dell’amica, “Sarò libera”.

Ad unirsi al cordoglio anche Stefano De Martino, storico ex fidanzato di Emma Marrone: “Vecchio lupo”, ha scritto, usando l’appellativo con il quale l’uomo veniva spesso chiamato. E con lui anche il commento della sorella Adelaide che si è limitata a postare l’emoji di un cuore.