Ciò che legava Emma a papà Rosario Marrone era un legame fortissimo che andava ben oltre quello tra una figlia ed un padre. Spesso sui social la cantante salentina ha dedicato parole d’amore al genitore, scomparso nella serata di ieri all’età di 66 anni.

Fu proprio Rosario ad avvicinare Emma alla musica. L’uomo infatti faceva il musicista ed era stato lui a far salire la figlia per la prima volta su un palco, prima con i Karadreon, un gruppo con cui suonava, poi con gli H2O, in cui era il chitarrista. Emma all’epoca era appena una bambina di 9 anni.

Qualche anno fa aveva scritto un post su Instagram dedicato proprio a papà Rosario:

Quando vedrai questa foto ti incaz*erai tantissimo perché ci tieni troppo alla tua immagine di rock star. Eravamo a Tokyo. Il nostro primo viaggio “lontano” insieme. Tu dormivi e io ti guardavo. Ti vedevo grande in un letto così piccolo e ti vedevo così piccolo in una città così grande. Sei forte papà. Sei il più forte del mondo. E sei il viaggio più bello della mia vita. Buon compleanno vecchio lupo. Ti amo tanto e scusa se anche stavolta non sono a casa a soffiare le candeline insieme a te. Ma mi hai spinto a calci nel sedere tu sul primo palco. Mi hai insegnato tu a cantare davanti alle persone senza vergognarmi e come si dice a Roma “mo ce devi stà” Daje che presto dobbiamo ripartire, non so dove, non so perché, ma di sicuro con te.