Emma Marrone o Alessandra Amoroso prof di Amici 23? L’indiscrezione

Emma Marrone o Alessandra Amoroso nuove professoresse di Amici 23? L’indiscrezione, proprio in queste ore, sta facendo il giro della rete in attesa di una conferma ufficiale.

Secondo le prime voci di corridoio, a lasciare la scuola di Maria De Filippi dovrebbe essere Arisa ma anche Raimondo Todaro che, in base ai pettegolezzi della rete, non andrebbe molto d’accordo con la padrona di casa.

In queste ore, Canaledieci.it (il sito del Canale Dieci, TV in chiaro del digitale terrestre presente al numero 10 del telecomando nella Regione Lazio) ha svelato questa indiscrezione menzionando proprio Emma Marrone e Alessandra Amoroso:

I rumors sul web parlano di un possibile turn over con una tra Emma Marrone e Alessandra Amoroso, vecchie conoscenze di Amici, che entrambe hanno vinto in passato. Una delle due prenderebbe il posto vacante di insegnante di canto.

Per la Brown sarebbe un gradito ritorno mentre la Amoroso non ha mai ricoperto questo ruolo: che ne pensate?

