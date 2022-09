Elodie, intervistata da Vanity Fair, ha confermato la sua frequentazione con Andrea Iannone, dopo le numerose indiscrezioni di questa estate. La celebre cantante, in apertura, ha svelato anche perché ama provocare facendo la sua musica.

Perché nella musica sessualizzo così tanto il mio corpo? Innanzitutto perché ne sono padrona. E poi, perché mi diverte dar fastidio. Se capisco che una cosa può essere destabilizzante, perché non farla? È una forma d’arte. E in questo sono artista: nella provocazione.

E per quanto riguarda Andrea Iannone, ha aggiunto:

È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne.