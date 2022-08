Dopo un’estate piena di avvistamenti e indiscrezioni, Elodie “lascia” Andrea Iannone in Svizzera e vola in Salento per prendere parte alla Notte della Taranta dove ha incantato i presenti insieme a Marco Mengoni, Madame e Samuele Bersani.

Elodie, quel gossip che non ti aspetti: Samuele Bersani ha perso la testa?

I colleghi di Very Inutil People, a tal proposito hanno lanciato uno scoop bomba che farebbe riferimento ad un avvicinamento sospetto tra Elodie e Samuele Bersani che, secondo le indiscrezioni, sarebbe perfino pronto a dedicarle una canzone d’amore:

I due si sarebbero avvicinati durante la Notte della Taranta, in Puglia. Entrambi si sono esibiti sul grande palco mediterraneo, come sappiamo, in un meraviglio spettacolo. Galeotto fu il festival? Così parrebbe, anzi, il backstage, dove sarebbe scoccata la scintilla. Ma non è tutto, c’è molto, molto di più. Infatti Bersani e la Patrizi sarebbero stati visti in atteggiamenti parecchio intimi. I cantanti si sarebbero scambiati anche i numeri di telefono e… Udite, udite… Lui le avrebbe fatto una dichiarazione importante ed alquanto impegnativa: la promessa di una canzone d’amore dedicata a lei. Elodie sarebbe davvero compiaciuta dalla cosa.