Elodie e Andrea Iannone non si nascondono più dopo le ultime paparazzate e, ospite di Verissimo, nella prima puntata domenicale della nuova stagione, la cantante si è sbilanciata un po’ di più sulla sua frequentazione con il motociclista. Eppure, al cospetto di Silvia Toffanin, ha messo una sorta di freno.

La storia tra Elodie e Andrea Iannone sarebbe iniziata da poco tempo, anche per questo la cantante non ha voluto sbilanciarsi troppo. Parlando però a Verissimo ha ammesso:

Io e Andrea ci conosciamo da un mese e ci stiamo frequentando. E’ una bella frequentazione. Lui è una persona che mi piace, però è un mese e non è molto. Però sto bene, stiamo bene, parliamo molto, dobbiamo darci il tempo di conoscerci. Ci daremo la possibilità di frequentarci meglio. Poi si vedrà… Oggi è troppo presto per dirti altro.

E alla conduttrice che l’ha incalzata tirando in ballo le famose farfalle nello stomaco, Elodie ha bruscamente frenato commentando:

Non ti rispondo, ti prego dai…

Ospite della stessa trasmissione, Andrea Iannone aveva detto di sé di essere un bravo corteggiatore e pare confermarlo anche Elodie: “Sì questo posso confermartelo”.

Elodie, reduce di una lunga e controversa relazione con il collega Marracash, si è lasciata andare a questa nuova frequentazione. Solo poco tempo fa aveva detto:

Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore. Se ci sarà un prossimo fidanzato, non sarà mai all’altezza.