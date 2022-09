Elodie e Andrea Iannone non si nascondono più. Tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, i due si mostrano serenamente abbracciati mentre scherzano per strada. Già la scorsa settimana il settimanale diretto da Alfonso Signorini aveva raccontato dell’inizio della passione durante l’estate.

Prima in vacanza e poi anche durante la vita di tutti i giorni. Elodie e Iannone avrebbero sentito fin da subito l’urgenza di condividere i propri spazi e la normale routine, tra Lugano, città dove vive lui, e Milano, dove abita lei.

Ecco come si legge sul settimanale:

Le foto dicono meglio di mille parole: la coppia non nasconde più il loro amore. Dopo aver trascorso la notte a casa della cantante, escono approfittando del sole e della temperatura mite: quando non camminano avvinghiati si tengono per la mano, si baciano, si guardano, si desiderano.

Sono due innamorati che non riescono a resistere se anche un metro d’aria li tiene separati. La coppia dell’estate esce allo scoperto e dichiara il sentimento che li unisce al mondo intero.