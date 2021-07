Elisabetta Gregoraci dopo il Grande Fratello Vip ha ricevuto un forte riscontro dal pubblico femminile che non si sarebbe mai aspettato così come svela nella sua nuova intervista.

Ed infatti, la conduttrice di Battiti Live, intervistata su IlGiornale, racconta di essere piacevolmente sorpresa dall’affetto che sta ricevendo da alcuni mesi a questa parte, specie per quanto riguarda il pubblico femminile:

Quando sono uscita dalla Casa non mi aspettavo tutto questo consenso dall’universo femminile. Forse mi hanno visto per quello che sono: meno irraggiungibile di come qualcuno può pensare, di certo più fragile e, soprattutto, anche divertente… Io alla fine sono anche quella che salta sul letto in diretta tv.