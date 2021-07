Denis Dosio dopo il Grande Fratello Vip è sparito dal radar del gossip. Nelle scorse ore, è tornato forzatamente alla ribalta per aver postato un selfie in compagnia di Matteo Salvini.

L’influencer si trovava al Papeete Beach di Milano Marittima, locale particolarmente apprezzato da Salvini che, invece di fare il suo lavoro in politica, utilizza per stare alla console e scattare selfie come una webstar qualsiasi (probabilmente in cerca di consensi facili).

Denis Dosio ha colto l’occasione per uno scatto che poi ha postato su Instagram: “Quando la storia incontra l’arte contemporanea. Il resto lo troverete nei libri di storia”, ha scritto.

Il giovane ex concorrente del Grande Fratello Vip, sommerso dalle critiche è intervenuto a gamba tesa:

Più andiamo avanti, più penso che stiamo arrivando ad una società di trogloditi. Non è che se voi avete un orientamento politico o semplicemente non vi sta simpatica una persona, come in questo caso Salvini, io non posso fare una foto da pubblicare nei miei blog, perché magari lo incontro in un locale. Voi che state guardando questa Stories sostanzialmente siete nel mio blog.

Io qui mostro la mia vita. Se incontro una persona e voglio farci una foto e non mi espongo mediaticamente né nel partito politico, né nelle idee, ma semplicemente faccio una foto dove rido, non vedo il motivo per cui dobbiate scrivermi in massa: “Io adesso ti unfollowo”, “mi sei caduto”, “spero che vi venga un colpo a tutti e due”. Ragà, sciallatevi, fa male questo virus.