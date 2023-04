Eliminato Amici 22, incidente per Isobel costretta ad uscire: il gesto di Maria, anticipazioni e spoiler 29 aprile

Eliminato Amici 22, incidente per Isobel: cosa è successo? La settima puntata andrà in onda sabato 29 aprile e, nel frattempo, dopo la registrazione di giovedì, abbiamo scoperto chi è andato al ballottaggio finale e cosa è accaduto durante le varie manche, compreso un infortunio per la ballerina riportato da GossipTv.

L’infortunio di Isobel non dovrebbe essere grave, visto che dopo 20 minuti circa è rientrata. Durante la pausa sono andati tutti a controllare come stesse (appena rientrata). Quando Isobel si è infortunata (durante il secondo ballottaggio) Maria De Filippi si è avvicinata a lei, visto che piangeva e alla fine l’ha fatta uscite per farla andare dal fisioterapista.

Al ballottaggio finale sono andati Maddalena (salva) Cricca e Aaron: chi uscirà tra i due cantanti? Ecco le altre anticipazioni dettagliate di GossipTv e il video spoiler.

AMICI ANTICIPAZIONI quando ISOBEL si è infortunata (durante il secondo ballottaggio) MARIA si è avvicinata a lei, visto che piangeva e alla fine l’ha fatta uscite per farla andare dal fisioterapista #AMICI22 #amicispoiler — (@gossiptv__) April 27, 2023

Manche

Prima Manche: Zerbicele contro Cuccalo

ISOBEL vince contro MADDALENA (guanto recitazione)

ANGELINA vince contro ISOBEL

AARON vince contro CRICCA

Seconda manche: Zerbicele contro Todarisa

MATTIA vince contro AARON

ISOBEL vince contro WAX

WAX vince contro AARON

Terza manche: Todarisa contro Cuccalo

ANGELINA vince contro WAX (guanto interpretazione)

MATTIA vince contro MADDALENA

WAX vince contro MADDALENA

Ballottaggi

Primo ballottaggio: Cricca (ballottaggio finale) e Maddalena (salva)

Secondo ballottaggio: Aaron (ballottaggio finale) e Isobel (salva)

Terzo ballottaggio: Maddalena (ballottaggio finale) Angelina (salva)

Ospiti della semifinale di Amici 22

Ospiti della settima puntata di Amici 22 Emma Marrone ed Enrico Brignano.

