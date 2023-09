Cosa è successo davvero tra Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio? Tra i due artisti ci sarebbe stato uno screzio dietro le quinte del Padova Pride, dove entrambi erano ospiti. A lanciare l’indiscrezione è stato Ivan Rota su Dagospia, secondo il quale l’agente di Elettra avrebbe chiesto al paroliere di potersi esibire prima perché aveva un aereo privato da prendere. Lui si sarebbe stizzito ma la Lamborghini ora smentisce di aver avuto un aereo privato da prendere.

Attraverso un video su Instagram, Elettra Lamborghini ha voluto replicare al gossip sul suo conto ed alla presunta lite avuta con l’amico Cristiano Malgioglio. Dopo aver precedentemente smentito un’altra lite avvenuta con un concorrente di Italia’s got talent, Elettra ha spostato la sua attenzione sulla recente indiscrezione:

Adesso io cado dal pero (rispetto alla notizia, ndr). Cristiano è un mio amico e dico, ca**o, dimmelo in faccia, no? Ti ho pure salutato prima di entrare. Poi il mio show è stato concordato prima delle 11 di sera. Quest’anno ho deciso di fare concerti solo miei e apparizioni in solamente altri tre posti, di 40 minuti. Non reggo più orari come l’una, quindi era stato deciso per le 11. Non avevo nessun aereo privato da prendere, niente di tutto ciò, il giorno dopo avevo un impegno molto importante. Se canti da due ore, forse c’è qualcosa che non va. L’orario va rispettato. Ho aspettato per il pubblico, adesso devo leggere queste cose, baruffe da bambini di cinque anni. Se vuoi chiamami. Vabbè, stica**i. Non ascoltate queste ca**ate.