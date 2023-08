Elettra Lamborghini, lite con un concorrente di Italia’s got talent: il sogno di Sanremo (in un ruolo inedito)

Elettra Lamborghini non ha nessuna intenzione di fermarsi. Dopo il successo della sua hit estiva Mani in alto, la regina del tweerking si prepara a calarsi nei panni di giudice di Italia’s got talent, affiancata da Frank Matano, Mara Maionchi e Khaby Lame. Lo show prenderà il via il prossimo 1 settembre su Discovery+.

Elettra Lamborghini tra Italia’s got talent e Sanremo

In questi giorni non mancano le interviste rilasciate da Elettra Lamborghini e che si sono concentrate non solo sul suo ruolo a Italia’s got talent ma anche su un suo possibile ritorno sul palcoscenico dell’Ariston. Parlando della trasmissione che la vede nei panni gi giurata, in una intervista a DavideMaggio.it, Elettra ha svelato un curioso retroscena.

Nel dettaglio ha parlato di uno screzio avuto con uno dei 118 concorrenti:

Mi pare fosse una coppia in bicicletta, io ho notato molti errori e ho voluto farlo presente anche se magari a casa verranno tagliati. In un’esibizione di 3 minuti il cameraman potrebbe non aver fatto la ripresa di quando la ruota quasi mi tocca il naso. Io quello, visto che mi stava per tagliare il naso, l’ho notato di più. E lo screzio c’è stato perché gliel’ho fatto notare mentre lui voleva fare il fenomeno. Si sarebbe dovuto preparare di più. Siamo ad Italia’s got talent, mi aspetto i migliori talenti.

La Lamborghini ha parlato della sua esperienza anche in una precedente intervista a La Stampa, nel corso della quale ha dedicato parole di stima nei confronti dei suoi colleghi giudici:

Non avrebbero potuto scegliere giudici migliori. C’è stata intesa dal primo istante. Frank ha un carattere simile al mio, Mara è un pozzo di saggezza e Khaby è un ragazzo talentuoso. È molto umile, ha tanta voglia di parlare e trasmette molta positività.

Poi ha svelato il suo sogno, ovvero tornare a Sanremo ma nei panni di conduttrice: