Elettra Lamborghini ospite di Casa Chi ha raccontato alcuni retroscena sull’Isola dei Famosi 2021 dove ricopre il suo ruolo da opinionista al fianco di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

La cantante di “Musica (e il resto scompare)” quando finisce la puntata scappa sempre in Belgio dal marito Afrojack:

Al momento lo chiamo ‘il mio maschio’ invece di marito. Ancora in italiano mi prende un po’ male… Se sono in dolce attesa? No gioia. Il Covid mi ha provata molto, anche dal punto di vista psicologico, non sono al 100%, no, non sono incinta… al momento no.