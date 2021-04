Elettra Lamborghini concorrente dell’Isola dei Famosi? Ecco la sua risposta

Elettra Lamborghini intervistata dal Corriere della Sera parla della sua nuova avventura da opinionista de L’Isola dei Famosi e svela se parteciperebbe mai nel ruolo di naufraga con tutte le difficoltà del caso.

Il mio non è un ruolo semplice, nonostante quello che si possa pensare. Anzi, forse è più complicato che condurre: devi stare attenta a cosa dici, a come le dici. Ne sono onorata.

All’Isola come naufraga? Anni fa l’avrei fatto. Non ora, perché gli impegni con la musica non me lo permettono. Ma è un’esperienza che avrei fatto… magari succederà in futuro, tipo quando avrò 40 anni.