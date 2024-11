Elena Di Cioccio, marito e figli: la sua vita dopo l’Hiv

Elena Di Cioccio, figlia di Franz Di Cioccio (batterista e cantante della PFM) e Anita Ferrari, ha respirato musica sin dalla nascita. Da adolescente, si esibiva nei locali di Milano, mostrando una passione profonda per il rock, che considera non solo un genere musicale, ma un vero e proprio stile di vita. Questo amore per la musica l’ha spinta ad abbracciare una carriera che l’ha vista cantante, organizzatrice di eventi e poi speaker radiofonica. Le sue collaborazioni con RDS, Radio Deejay, Radio Capital e Rai Radio 2 l’hanno resa una delle voci più apprezzate d’Italia.

Elena Di Cioccio, marito e figli: la sua vita dopo l’Hiv

Elena Di Cioccio si è fatta conoscere anche come volto TV, lavorando come VJ per All Music e conducendo il programma I Love Rock ’n’ Roll, dove intervistava artisti di fama internazionale. La consacrazione televisiva arriva con il ruolo di inviata per Le Iene su Italia 1, che le permette di coniugare ironia e profondità nei suoi servizi. Da allora, la sua carriera è un susseguirsi di successi, tra cui la conduzione di Stracult con Giampaolo Morelli e Fabio Caressa, e la partecipazione a La Mala EducaXXXion su La7.

In campo cinematografico, ha dimostrato talento recitativo in film come Nauta di Guido Pappadà e L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi, accanto a pellicole come Poli opposti e Ci vorrebbe un miracolo. Ha recitato anche in serie TV come Squadra mobile e partecipato a programmi come Tale e Quale Show e Celebrity MasterChef Italia.

Vita privata e il coraggio del coming out

La vita di Elena Di Cioccio non è stata priva di ostacoli. Con grande coraggio, ha raccontato nella sua autobiografia Cattivo Sangue di essere sieropositiva dai 28 anni. Nelle sue parole, emerge la lotta quotidiana per vivere con l’HIV, una condizione che ha scelto di rivelare pubblicamente per liberarsi dal peso del segreto. “Ero stanca di dovermi sedere ogni volta davanti a qualcuno, a cena, davanti a un caffè e trovare il coraggio di rivelarmi”, ha confidato a Le Iene.

Nel libro, l’attrice affronta anche il dolore per la perdita del fratello e della madre, il rapporto complesso con il padre e la lotta contro la dipendenza dalla cocaina, raccontando la sua storia con onestà disarmante.

ProPositiva – Comicità virale: esorcizzare il trauma attraverso il teatro

Nel 2024, Elena torna a teatro con ProPositiva – Comicità virale, uno spettacolo in cui affronta temi delicati come le sue difficoltà personali e i traumi mai del tutto superati. “Il trauma è come una ferita che sotto suppura anche se l’hai chiusa. Devi riaprirla, ripulirla, poi richiudere. La cicatrice resta, e devi accettarla”, ha detto l’attrice. Dopo Finalmente libera, ProPositiva si pone come un inno alla resilienza e alla forza di chi non si arrende, un racconto di sofferenza e rinascita.