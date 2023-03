Con una intensa intervista alla trasmissione Le Iene, Elena Di Cioccio ha svelato di essere sieropositiva. Per oltre venti anni è stato un segreto per molte persone a lei vicine. Oggi però ha deciso di svelarsi, di accettarsi e di far comprendere che grazie ai nuovi farmaci non è né sarà mai un pericolo per gli altri. Un messaggio importante che ancor prima di lei lo aveva trasmesso Giovanni Ciacci nel corso della sua partecipazione al GF Vip.

Elena Di Cioccio, Giovanni Ciacci commenta la sua sieropositività

I fatti accaduti nella Casa del Grande Fratello Vip, in qualche modo hanno messo in ombra l’importante messaggio che Giovanni Ciacci aveva intenzione di trasmettere, ma dopo la confessione di Elena Di Cioccio, l’ex Vippone è intervenuto ringraziando l’ex iena:

Grazie Elena Di Cioccio che con grinta e sincerità hai gridato la tua sieropositività. Ti ringrazio perché mi sentivo uno dei pochi, del nostro ambiente, che con naturalezza ho dichiarato la mia e ora anche la tua condizione. Il tuo messaggio è arrivato diretto e pulito, perché l’hiv non è una infezione solo di noi omosessuali ma può colpire tutti. Mi raccomando fate prevenzione, perché la prima arma per sconfiggerlo è la prevenzione, poi ci sono fortunatamente le cure che ci aiutano a poter vivere una vita normale, ma prevenire è fondamentale.

Lo stesso Ciacci ha confermato di non essere riuscito a dare il giusto spazio a questo suo importante messaggio nel corso della sua esperienza nel reality di Canale 5:

Io purtroppo penso di non essere arrivato con il mio messaggio al GF Vip, però ci ho provato (e comunque grazie alla mia partecipazione è stata tolta la clausola che vietava i concorrenti con hiv in tutto il mondo) ma la mia coscienza mi obbligava a dire la verità perché solo con la verità si può sconfiggere lo stigma, perché ancora oggi di stigma si parla. Quindi ti capisco cara Elena e ti sono vicino… grazie Elena, grazie a tutti i ricercatori e a tutti quelli che correttamente divulgano la verità.