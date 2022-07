Edoardo Tavassi, ospite di Radio Radio, ha parlato di Soleil Sorge ed ha smentito la sua partecipazione a Lol 3. Spazio poi per la sua “candidatura” volontaria al Grande Fratello Vip.

Edoardo Tavassi ha smentito categoricamente la sua partecipazione a Lol 3 tirata in ballo da Chi Magazine:

Non farò parte del cast di Lol, assolutamente no. Per i giornali dovevo fare Lol, Pechino, il GF Vip, il Papa e il Presidente della Repubblica. Ma io non sono un comico… noi a Roma siamo un po’ tutti così.

Non me l’hanno proposto ma perché non sono un comico e là ci vanno i comici!