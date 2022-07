Edoardo Tavassi, intervistato da Giada Di Miceli durante “Non succederà più” trasmesso da Radio Radio, ha parlato del suo rapporto con Mercedesz Henger, svelando di averla vista dopo l’Isola dei Famosi.

Che dobbiamo fare? Io la sento e la vedo. L’ho vista in un locale, c’era un sacco di gente. Ci siamo divertiti, abbiamo chiacchierato e tutto… ricordati che lei è di Milano ed io di Roma. Io sono pigro… però ne vale la pena ma sta cosa della distanza…

Se io adesso volessi vederla dovrei prendermi il treno o l’aereo. La distanza è una… dovrebbe stare entro il raccordo anulare. E’ una bellissima ragazza, simpatica e solare.

Se ci frequenteremo? Non posso dirti di no. Se fosse di Roma probabilmente la vedrei molto più spesso, ecco. Mi piacerebbe conoscerla meglio. Non chiudo le porte a nessuno ma io sono molto lento, quindi… io ho bisogno dei miei tempi.

Lei non fingeva, mi ero completamente sbagliato. Ci dobbiamo conoscere, sono single!