A far trapelare la chicca è stato Dillinger News, il portale online di Fabrizio Corona: Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi avrebbero condiviso un’esperienza notturna molto ravvicinata.

Edoardo Donnamaria commenta il flirt tra Antonella e Antonino

La serata con protagonisti Antonella e Antonino, sarebbe stata più breve di una partita di Monopoli, dopo la quale i due sarebbero tornati alle loro vite, amici come se nulla fosse successo.

FanPage ha cercato di contattare Edoardo Donnamaria, l’ex partner dell’influencer, per un suo commento.

Donnamaria, il quale già durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip insieme ad Antonella e Antonino, si era dimostrato scettico sul loro legame, convinto che tra loro ci fosse una sottaciuta attrazione pubblicamente non dichiarata.

La vicinanza all’ex di Belén Rodriguez era stata causa di tensioni tra Fiordelisi e Donnamaria, con la prima che aveva respinto categoricamente qualsiasi coinvolgimento sentimentale.

“È solo un amico, nient’altro”, aveva ribadito più volte. Fanpage.it ha chiesto a Donnamaria un commento sulla presunta realizzazione di quanto lui sosteneva da mesi.

Ma l’ex volto di Forum ha preferito fare la “scelta del silenzio”. “Sono fuori da questa roba”, è stato il suo commento laconico.

Antonella Fiordelisi, nel frattempo, si è limitata a condividere un tweet in cui nega categoricamente di aver mai avuto storie con uomini già “impegnati” (riferendosi al pettegolezzo che la voleva in vicinanza di Stefano De Martino), ma non ha smentito i pettegolezzi riguardanti la notte trascorsa da “single” (la storia con Donnamaria è finita da mesi) con Spinalbese.