Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati ormai da alcune settimane. La coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip con molta probabilità non tornerà più insieme e, proprio a tal proposito si è espresso Matteo Diamante, amico di entrambi che ha fatto infuriare i Donnalisi.

Edoardo e Antonella dopo lo sfogo di Matteo Diamante: ecco la loro reazione

Quando è troppo è troppo, perciò mi libero: Ho sempre cercato di far ragionare i miei amici. Ho remato, fino a FILICUDI, ma direi che è palese che NON CI SARÀ MAI PIÙ NIENTE. Un domani loro vi confermeranno anche ciò che sto dicendo, perché io cazzate non ne dico. (al costo di farmi odiare, come vedete). Non si tratta di riservatezza se insultate a raffica e insinuate teorie inesistenti. NON C’È MARGINE DI RITORNO ( non vogliono nemmeno essere più accostati uno all’altro, come vi ha detto, più di così come fate a non accettarlo?). HO SPERATO ALMENO IN UNA LORO AMICIZIA, MA DA AMICO DI ENTRAMBI, SPERO PERÒ CHE VADANO PER LA LORO STRADA DA SOLI, PER LA LORO SALUTE E IL LORO BENE. SE LI VEDO FELICI COSÌ, SONO FELICE ANCHE IO. Con i vostri insulti inutili e con i miei percul*, come del vostro parere o le mie battute non si arriva a niente.

Dopo il post di Matteo sulla faccenda è intervenuto anche Edoardo Donnamaria, svelando di esserci rimasto male:

Visto che mi si rompe il cazz* per ogni cosa specifico: ho parlato con Matteo, gli ho detto che ci sono rimasto male per il post che ha fatto e di evitare in futuro. Abbiamo parlato e si è scusato. Abbiamo chiarito, come fanno due persone civili che si vogliono bene. Allo stesso tempo mi sono messo nei suoi panni e capisco che sono mesi che prende critiche e rotture di coglion* del tipo: “sfrutta i donnalisi” e per un ragazzo che lavora sui social e in tv da anni può essere fonte di malessere oltre che una bugia. Rimane comunque un bravo ragazzo un amico sincero (anche troppo a volte) che però lavorando in questo mondo dà tanto peso ai social e dopo aver accumulato tanto si è sfogato in maniera eccessiva (come capitato anche a me del resto) rimane una persona che mi vuole bene (non solo a me) che ci crediate o no, mi ha aiutato spesso anche in situazioni difficili, vi chiedo solo un po di comprensione, perché è una persona buonissima ed estremamente positiva, solo ogni tanto si deve fare i cazz* suoi.

E se Edoardo ha svelato il suo punto di vista, Antonella è rimasta in silenzio: cosa ne pensate?